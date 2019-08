Prezydent o homoseksualistach i granicach tolerancji

KATOLIK 3.8.19 9:57

Z homofobami tak jak z płaskoziemcami czy antyszczepionkowcami.



Wy wierzycie ślepo że wszyscy naukowcy, badacze, fakty i obserwacje to kłamstwa, za to wasz idol z youtuba czy innej ambony jest jedynym słusznym specjalistą od wszystkiego, bo mówi to co wam się podoba.



Skoro wg was preferencje się nabywa, to równie łatwo zmienić geja w hetero, co was przekonać ze pukanie faceta w dupkę jest fajne. Co nie?