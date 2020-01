Prezydent Niemiec: Największa zbrodnia w historii jest winą moich rodaków

man.of.Stagira 23.1.20 16:44







Nie wierzę! To niemożliwe.





Niemcy są j e d y n y m prawdziwie filozoficznym narodem w historii. Oni nie mogli tego zrobić.



Prezydent Niemiec kłamie tylko po to, żeby się przypodobać Prawu i Sprawiedliwości.



Polacy nie dadzą się na to nabrać. To żydowski (?) spisek jest.





(ironia zamierzona)