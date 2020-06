Prezydent na KUL: Jan Paweł II głosił tu słowa ważne dla wspólnoty i rodziny

- To miejsce, gdzie można było rozmawiać swobodnie o Polsce. To miejsce, gdzie trwanie w wierze było czymś naturalnym, z czego próbowano robić nienormalność w innych miejscach. Tutaj przyjeżdżała młodzież z całej Polski, tu znajdowała wsparcie naukowe i moralne

- Naszego papieża, a zarazem waszego wykładowcy, profesora i patrząc na tę niezwykle wzruszającą scenę, na której jest dwóch duchownych, a przede wszystkim dwóch wielkich Polaków, trudno nie patrzeć w czas, kiedy ona miała miejsce, w tamtym 1978 roku, kiedy zaraz po wyborze na Stolicę Apostolską do tej wielkiej Piotrowej odpowiedzialności, teraz mogę powiedzieć mojego metropolity, kard. Karola Wojtyły, który został Ojcem Świętym Janem Pawłem II, miała miejsce ta właśnie scena. Kiedy przyszedł Prymas Polski, sługa boży Stefan Wyszyński, żeby oddać hołd nowowybranemu papieżowi, a on wstał, żeby uścisnąć swojego przyjaciela ale także człowieka, który tak wiele poświecił dla Polski i dla wiary. Czyli dla Polski w najczystszym tego słowa rozumieniu. Polski na którą patrzył kard. Wyszyński przez miłość do drugiego człowieka, przez miłość do rodaków przez misję, którą Kościół ma do wykonania wobec społeczeństwa, które po II wojnie światowej znalazło się w stanie zniewolenia. Jeśli więziono kapłanów i biskupów, a tak było, to znaczy, że naród był w stanie zniewolenia