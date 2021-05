Prezydent Duda: Konieczne jest zdecydowane działanie wobec władz białoruskich

„Wydarzenia na Białorusi związane z wymuszeniem lądowania samolotu pasażerskiego są kolejnym przykładem naruszania fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda komentując sytuację, do jakiej doszło dziś na Białorusi.

Jak już informowaliśmy, na Białorusi zmuszono do lądowania samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Oficjalnie powodem miał być alarm bombowy. Po ewakuacji pasażerów okazało się jednak, że bomby na pokładzie samolotu nie ma, za to aresztowanie opozycyjnego aktywistę Romana Protasiewicza.

Żyjący na emigracji Białorusin był poszukiwany przez organy ścigania listem gończym. Komentując sprawę, prezydent Andrzej Duda dodał:

„Społeczność międzynarodowa nie może pozostawać obojętna. Konieczne jest zdecydowane działanie wobec władz białoruskich”.

