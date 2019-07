Prezydent do Powstańców: Dzięki Wam mamy wolną Polskę, a nie kolejną sowiecką republikę

"To dzięki temu pokoleniu, które wtedy na ulicach Warszawy się krwawiło, walczyło z bronią w ręku o wolną Polskę (...) to dzięki jego odwadze, bohaterstwu, determinacji- Polska jest!"-podkreślał Andrzej Duda. Jak przypomniał prezydent, w miejscu, gdzie stoi dziś Pomnik, przy ul. Długiej, 75 lat temu "stały oddziały powstańców, które chciały nadal walczyć w Śródmieściu o wolną Polskę i wolną Warszawę".

"To dzięki niemu (...) wnuki powstańców mogły w tym micie żyć, mogły go kultywować (...) To dzięki temu wszystkiemu dzisiaj temu najmłodszemu pokoleniu, świadomych, dorosłych obywateli, możemy mówić głośno kim są powstańcy warszawscy, czym w rzeczywiści było Powstanie"-podkreślał prezydent.

"(...)była ogromna wolna walki o wyzwolenie Polski, ale była też obawa o to co będzie (...) Dowódcy mieli świadomość kto idzie ze Wschodu, kto zbliżył się do Warszawy (...) Ten zryw był także aktem polityki, by to właśnie Polacy przywitali, jako gospodarze nadchodzących Rosjan w swojej stolicy, którą sami wyzwolili"-wskazał prezydent.