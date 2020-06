Prezydent: Budżet nie zawalił się od tego, że wreszcie coś zostało zrobione w Polsce dla ludzi

MT(*) 19.6.20 19:43







Jestem mocno podbudowana dzisiejszym spotkaniem przedwyborczym prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Kielc. Kilka dni wcześniej, w tym samym miejscu Kielc – na Placu Artystów w centrum miasta – miał spotkanie Trzaskowski. Oglądałam je również niejako bezpośrednio bowiem ów plac jest przy samym deptaku i każdy, idąc nim, ma wgląd na miejsce spotkań obu polityków. W spotkaniu z Trzaskowskim uczestniczył tłum mieszkańców. Byłam tym przygnębiona.



Ale naprawdę bardzo duży tłum ludzi widać było dopiero na dzisiejszym spotkaniu Andrzeja Dudy z kielczanami. To było ze trzy, może cztery razy więcej uczestników niż na spotkaniu Trzaskowskiego. Ludzie nie tylko wypełnili szczelnie cały Plac Artystów, gromadzili się również we wlotach ulic dochodzących do placu. Po prostu nie wszyscy mogli dostać się na sam plac, zabrakło na nim miejsca. Na spotkaniu z Trzaskowskim tego nie było a i na samym placu pozostawało sporo wolnego miejsca ponieważ tłum nie był aż tak gęsty.



Prezydent Duda miał znakomite, dynamiczne wystąpienie co raz przerywane oklaskami i okrzykami. Skonkludował trafnie całą prawdę znaną Polakom z obiektywnie istniejących faktów o ośmiu latach okradania Polski przez ekipę PO-PSL. Powiedział o ogromnej skali antypolskich, zdradzieckich działań „totalnej” opozycji u jej obcych mocodawców, mówił o buncie środowisk prawniczych wobec podjętej i realizowanej konsekwentnie reformy sądownictwa. Poprosił wzruszająco o głos, by nie zmarnować tego co już osiągnięto i nie cofać Polski – być może na długie lata lub nawet bezpowrotnie - do lat patologii rządów PO-PSL.



To spotkanie na pewno dało nadzieję wątpiącym, zaszczutym niejako psychicznie przez publikowane co raz sondaże. One dopiero są szczytem obłudy, jako takie mają zaprogramować zwolenników reelekcji prezydenta Dudy na rezygnację z głosowania na niego i pozostania w domach, bo „to i tak już nic nie da”. Jest zupełnie inaczej. Trzeba jedynie udać się na te wybory, tak ważne, jak mówią starsi, bodaj najważniejsze od tych w 1989 roku. Wierzę, że uda się dokonać reelekcji prezydenta Dudy oraz pozbawić nieuzasadnionego i niezasłużonego apetytu „totalnych” na prezydenturę RP w pierwszej turze. Będzie to bardzo sprawiedliwe. Antypolscy renegaci, twórcy państwa teoretycznego powinni pozostać w miejscu gdzie aktualnie są, sami je zresztą określili jako „h---j, d---pa i kamieni kupa”. To dla nich miejsce najwłaściwsze.