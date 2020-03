Prezydent: Banki mogą zawiesić spłaty kredytów na kilka miesięcy i dłużej

12.3.20 14:11

Jak na razie , to PiS radzi sobie nie najgorzej z tą pandemią . Co prawda mądrzej by zrobił gdyby zamknął granice , ale przypuszczam , że to nie byłoby takie łatwe chociażby ze względów organizacyjnych . Pozamykanie granic będąc tranzytowym krajem w centrum Europy nie jest takie proste . Izrael i Rosja mają zamknięte granice , Anglia nie ma granic a więc sprawa jest prosta .

Gdyby rządziło PO to Polska byłaby już w gorszym stanie niż Włochy . Na razie duży plus dla PiS .