Prezydent Andrzej Duda spotkał się z posłami Porozumienia

Jak twierdzą politycy partii, Andrzej Duda chce poznać argumenty Porozumienia, ale również namawiać posłów do majowego terminu wyborów.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin nie zgodził się z projektem partii rządzącej dotyczącym przeprowadzenia w Polsce majowych wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Zaproponował on zmianę konstytucji, która umożliwiłaby przedłużenie o dwa lata kadencji urzędującego prezydenta i w ten sposób przełożenie wyborów. Choć pomysł ten poparło PiS, to jednak nie znalazł on uznania u polityków opozycji.