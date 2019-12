Prezydent Andrzej Duda: Jesteśmy częścią najważniejszego Sojuszu na świecie

– NATO jest dla Polski bardzo ważne. Decyzja o przystąpieniu w 1999 roku naszego kraju do Sojuszu była kluczowa. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że jesteśmy częścią tego najważniejszego Sojuszu na świecie, Sojuszu, który gwarantuje wolność i bezpieczeństwo – powiedział przed spotkaniem Prezydent.

We wtorek wieczorem Prezydent z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w wydanym przez brytyjską Królową Elżbietę II w Pałacu Buckingham przyjęciu z okazji jubileuszowego szczytu NATO.

Wcześniej Prezydent uczestniczył w sesji NATO Engages „Defence and Deterence for a New Era”.