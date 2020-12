Prezydent: Aborcja to sprawa życia i śmierci. Nie może podlegać referendum

Goszcząc dziś w Polsat News prezydent Andrzej Duda skomentował propozycję przeprowadzenia referendum ws. aborcji. Podkreślił, że jest to sprawa dot. życia i śmierci, dlatego w jego ocenie nie powinna być poddawana głosowaniu.

- „Ja nie mam przekonania osobiście, że w tej sprawie powinno być przeprowadzane jakiekolwiek referendum. To są sprawy życia i śmierci, bardzo poważna rzecz. Ja nie uważam, żeby w tej sprawie przeprowadzać referendum” – powiedział prezydent.

- „Nieważne, co kto sobie mówi i co kto sobie myśli - to są sprawy życia i śmierci. Aborcja oznacza zabicie dziecka” – dodał.

Przypomniał, że sam złożył w Sejmie projekt ustawy, która miałaby doprecyzować polskie prawo aborcyjne. Projekt ten zakłada wprowadzenie dodatkowej przesłanki, która dopuszczałaby przeprowadzenie aborcji w przypadku stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa, że dziecko urodzi się martwe bądź obarczone chorobą prowadzącą do śmierci bez względu na zastosowane leczenie.

Andrzej Duda zaznaczył, że składając projekt tej ustawy, kierował się z jednej strony troską o życie nienarodzone i z drugiej strony troską o życie oraz zdrowie kobiety.

Na antenie Polsat News prezydent raz jeszcze podkreślił również, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października powinno zostać jak najszybciej opublikowane w Dzienniku Ustaw.

