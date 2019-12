Prezydenci Kostaryki i Argentyny ułatwiają zabijanie nienarodzonych

katolik 17.12.19 19:24

Nadeszły czasy że mordowanie nie narodzonych dzieci powoli staje się kryminalnym "prawem" człowieka?, piekło się raduje, Niebo płacze, kara jest nieuchronna, nie tylko dla tych kobiet co poddają się aborcji, ale również dla aborterów którzy przelewają niewinną krew, jak i tych co prawnie im to ułatwiają, płomienie piekielne i krew niewinnych dosięgnie ich, bo nikt z nas nie żyje na tym świecie wiecznie i przyjdzie za to zapłacić ogromnym cierpieniem za śmierć niewinnych.