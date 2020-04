Prezes PiS wspomina brata, śp. Lecha Kaczyńskiego: My wszyscy z niego...

PO - polityczny, cuchnący trup 10.4.20 8:28

A cóż zwolennikom opozycji przeszkadza, by wdrożyć dyscyplinę partyjną, jak na dawnych „spontanicznych” czynach partyjnych, zmobilizować się i oddać głos na „tygrysa” Kosiniaka lub na „mądrą inaczej” Kidawę albo na pedała Bieronia, co to się non stop śmieje jak głupi do sera? Ktoś im tego broni? Przecież chodzą do sklepów, do roboty, albo z pieskami i wtedy nie jęczą, że się zarażą… Mogą jeszcze, dla podniesienia ducha, zaśpiewać chórem, jak dawniej: „Bój to jest nasz ostatni…” (Bo jest.)

Odpowiedź jest prosta: żaden z ich kandydatów nie dorasta do pięt Dudzie. Doskonale o tym wiedzą i stąd ten lewacki jazgot. Opozycja się rozsypała, Unia ledwo dycha, nie ma do kogo naskarżyć. Jedyne, co zostało to pluć na kaczora i rozdzierać szaty. Wyciągnąć z lamusa komucha Cimoszewicza, żeby dał głos. Albo pleść coraz głupsze androny jak TW-Bolek.

I co, lewacy, napiszecie na to? Że mi „kurwizja” TVPIS rozum odebrała? Jaki wulgarny slogan jeszcze wymyślą: „mordechaj”, „ladychapel”, „Hak Ci w smark”, „ateusz” ,”Szatan”, „Po 11 NIE BADZ OBOJETNY”, „Maria Blaszczyk” i inny żałosny lewak?