Prezes PiS o przyszłości Europy: Odrzucamy zwierzchność nad Konstytucją, sprzeciwiamy się rewolucji kulturowej

- Dzisiaj co najmniej w kilku stolicach europejskich, przywódcy wielu partii m. in. w Hiszpanii VOX, we Francji Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, a w Polsce PiS podpisują wspólną deklarację – powiedział rozpoczynając swoje wystąpienie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłaszając wspólną deklarację europejskich partii konserwatywnych.



- Rozpoczęła się konferencja ws. przyszłości Europy. Ta konferencja ma niejasne cele i strukturę. Można przypuszczać, że chodzi o pogłębienie procesów, które według nas nie prowadzą do rozwoju UE – stwierdził Kaczyński.

- Przede wszystkim mają prowadzić do rewolucji kulturowej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne, struktury począwszy od rodziny, dotychczasowe tradycje, stworzyć nowego człowieka. To jest ten typ inżynierii społecznej, który w historii się zdarzał, związany był zwykle z rewolucjami różnego rodzaju. My tej rewolucji po prostu nie chcemy. Uważamy ją za przedsięwzięcie, które, jak wszystkie tego rodzaje zamysły, w dziejach Europy i świata, przyniesie tylko bardzo wiele nieszczęść, a przede wszystkim radykalne ograniczenie wolności zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wielkich wspólnot narodowych - podkreślił prezes PiS.

- Z jednej strony ten dokument zawiera akceptację dla samej idei UE, założeń, a także zawiera pochwałę sukcesów, które zostały odniesione, z drugiej strony przestrzega przed tymi wszystkimi zjawiskami, stawia na suwerenne narody, na przestrzeganie europejskiego prawa, na zaniechanie tej agresywnej inżynierii społecznej. To jest dokument, który mówi Europejczykom, że jest inna opcja, inna droga – wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

- Liczymy na to, ze z czasem tego typu przedsięwzięcie, będzie miało poparcie także innych formacji politycznych, ludzi, którzy albo od dawna przeciwstawiali się temu kierunkowi, albo dopiero niedawno zauważyli, że to nie jest dobra droga, jest coraz szerszy. I to jest inicjatywa po wystąpieniu premiera Orbana w mediach europejskich. Jest takim potężnym wsparciem dla tych wszystkich, którzy chcieliby zachować tradycję europejską, narody europejskie, ich różnorodność, ich bogactwo, a jednocześnie podtrzymać stałą, zinstytucjonalizowaną współpracę, wolność poruszania się, wolność gospodarczą i wreszcie chcą podtrzymać wolność indywidualną –zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński.



mp/yt/pis/fronda.pl