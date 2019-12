Prezes PiS o szczycie w Brukseli: Wielki sukces premiera Morawieckiego

"Udało się uniknąć ogromnego niebezpieczeństwa. Mam na myśli bardzo kosztowną transformację energetyczną, mogącą zagrozić naszej gospodarce, na co nie mielibyśmy wpływu"- tak prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński skomentował w rozmowie z PAP działanie polskiego rządu na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.



Unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. We wnioskach ze szczytu podkreślono, że Polska nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.