Prezes PiS: Dziękujemy za legitymację do kontynuowania Dobrej Zmiany

"Uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować nasza politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać"-podkreślił były premier. Jarosław Kaczyński podczas warszawskiej konferencji ocenił, że od 2005 r. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało znaczny wzrost poparcia- "przeszło dwuipółkrotny". W ocenie prezesa PiS oznacza to, że polska polityka wkroczyła na nowy poziom.