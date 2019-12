Prezes IPN: Stan wojenny pokazał prawdziwą twarz komunizmu

„Pierwsze listy internowania powstały już w październiku 1980 r., w sześć tygodni po podpisaniu porozumień sierpniowych. To jednocześnie obala jedno z kłamstw władzy komunistycznej, że stan wojenny został podjęty 13 grudnia w związku z fatalną sytuacją w kraju” - powiedział prezes IPN, dr Jarosław Szarek.

Szarek podkreślił, że do roku 1989 opowieść o stanie wojennym była po stronie jego autorów, a po upadku komunizmu skutecznie dbano o to, aby owe argumenty propagandowe pozostały trwałe. Prezes IPN przypomniał o dokumencie sprzed 30 lat, który powstał z inicjatywy zespołu Wojciecha Jaruzelskiego. Chciano w nim wzmocnić komunistyczną narrację dot. stanu wojennego:

„[…] Że stan wojenny zapobiegał anarchii, że groziła sowiecka interwencja. My już wiemy, że niebezpieczeństwo sowieckiej interwencji było w grudniu, ale 1980 r. Później wszystkie dokumenty wskazują na to, że Sowieci nie byli gotowi tutaj interweniować. Pogodziliby się, jak to nawet wskazywano, z rządami Solidarności”.