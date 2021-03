Premier: Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia

„Polska dzisiaj znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. To musimy sobie bardzo otwarcie powiedzieć i przyznać. Napór trzeciej fali koronawirusa jest bardzo silny” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej.

Szef polskiego rządu podkreślił, że dziś mamy najwyższy dobowy wzrost zakażeń od początku pandemii. Potwierdzono 34 tysiące nowych infekcji. Dodał:

„Na tę chwilę mamy zajętych ponad 70% łóżek i ponad 70% łóżek respirator owych”.

Dalej premier podkreślił:

„Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób. Zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza”.

Szef polskiego rządu zaznaczył też:

„To nie sprzęt jest wąskim gardłem, ale dostępność lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych. Dobra wiadomość to fakt, że w wyniku zaszczepienia większości służby zdrowia nie dochodzi do ciężkich przypadków i bardzo rzadko dochodzi do zakażeń”.

dam/TVP Info,300polityka.pl,twitter