Premier: Wprowadzimy podatek od reklam

Potwierdzają się informacje przekazane kilka dni temu przez portal wPolityce.pl. Na antenie wPolsce.pl premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wprowadzony zostanie podatek od reklam, do którego płacenia zobowiązane zostaną media.

- „To jest sprawa na którą w Unii Europejskiej umówiliśmy się już jakiś czas temu. To jest coś, co nazywane było podatkiem cyfrowym dla części internetu, który dzisiaj zresztą zachowuje się, przynajmniej niektóre wielkie media społecznościowe troszeczkę jak cenzura w czasach PRL-u. Zamykać konto prezydentowi Trumpowi to jest przecież coś niebywałego” – powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z Michałem Karnowskim.

Jak dodał, planowana opłata solidarnościowa będzie miała zapobiegać publikacji niepożądanych reklam, które będą obłożone większym podatkiem. Jednocześnie ma to pozwolić na tworzenie lepszych warunków dla rozwoju wolnych mediów.

- „Przy czym chcę tu też podkreślić, jest to coś co w UE bardzo wiele krajów już wdrożyło” – podkreślił.

kak/wPolityce.pl