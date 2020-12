Premier Węgier ostro: Soros to skorumpowany człowiek, który szkodzi Węgrom

W ostrych słowa premier Węgier Viktor Orban odniósł się na antenie Radia Kossuth do działalności Georga Sorosa. Stwierdził, że kontrowersyjny finansista to skorumpowany człowiek, a jego aktywność jest wymierzona przeciwko Węgrom. Zaznaczył, że rząd nie może się bezczynnie przyglądać tym atakom.

W trakcie unijnych negocjacji dot. pakietu budżetowego i mechanizmu praworządności bardzo aktywny był amerykański inwestor George Soros, który mocno krytykował osiągnięte przez unijnych przywódców porozumienie.

Teraz działalność Sorosa skomentował Viktor Orban.

- „Soros, najbardziej skorumpowany człowiek na świecie, wielokrotnie atakował Węgry, ale to co właśnie zrobił z pomocą węgierskiej lewicy poszło za daleko, aby kraj miał nad tym przejść do porządku dziennego” – podkreślił szef węgierskiego rządu.

Dodał, że całą swoją aktywnością w Brukseli Soros chcesz szkodzić Węgrom.

Węgierski premier podkreślał również, że obecnie Parlament Europejski próbuje przejąć władzę w Unii.

- „Za Parlamentem Europejskim istnieje sieć i to właśnie tam pojawiają się Soros i jego ludzie, budują mocne pozycje w PE przez NGO-sy, instytuty badawcze, instytucje działające w tle oraz poprzez wpływ na media. Usiłują przerzucić decyzje z głów państw i rządów na Europę” – mówił.

kak/Hungary Today, wPolityce.pl