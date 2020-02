Premier: Unijny budżet lepszy dla Polski

Premier Mateusz Morawiecki przebywa obecnie w Brukseli, gdzie toczą się rozmowy na temat nowego kształtu budżetu Unii Europejskiej. Jak podkreślił premier, negocjacje te są najtrudniejsze z dotychczasowych, głównie dlatego, że niektóre kraje naciskają na nowe cele chcąc doprowadzić do całkowicie innej struktury budżetu.

- "Są najtrudniejsze, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wychodzi z UE - a nawet już wyszła - i to oznacza, że będzie rocznie około 8-9 mld euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy siedem, wiemy, że jest to duża luka w budżecie"