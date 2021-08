Premier: Realizujemy marzenia polskich rodzin!

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z przedstawicielami Rady Rodziny, Związku Dużych Rodzin oraz rodzinami na konferencji poświęconej projektowi mieszkań bez wkładu własnego. Szef rządu podkreślał, że to program, który wreszcie zaradzi problemowi braku mieszkania, z którym zmaga się wiele młodych rodzin w Polsce.

To rodzina, jak podkreślał premier, „jest najważniejszym i najwspanialszym fundamentem całego społeczeństwa”. Wskazywał, że w rodzinie człowiek uczy się dobra i miłości. Zapewnił, że rząd Zjednoczonej Prawicy „odważnie i rozważnie” podchodzi do rodziny, polityki społecznej i polityki prorodzinnej.

Mówiąc o programie mieszkań bez wkładu własnego szef rządu stwierdził, że Skarb Państwa stać na zagwarantowanie wkładu własnego na zakup mieszkania dla młodych rodzin.

- „To program, który ma skompensować ten odwieczny deficyt w Polsce - brak mieszkań, brak czterech kątów. To było i jest marzenie wielu młodych polskich rodzin, także tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia musieli za ocean czy kanał La Manche emigrować”

- mówił.

Przekazał, że zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacji o przyspieszenie prac nad projektem. Ma on powstać w ciągu kilka tygodni.

Gwarancję wkładu własnego otrzymają małżeństwa do 40 roku życia. Dla rodzin, które cieszą się już własnym mieszkaniem, program będzie zakładał wsparcie „na powiększenie mieszkania”.

- „To będzie wielki wkład własny, wielomiliardowy wkład własny z naprawionych finansów publicznych po poprzednikach, który przekazujemy polskim rodzinom”

- zaznaczył premier.

- „Wierzę głęboko w to, że to jest główne powołanie dla każdego państwa - wzmacnianie życia rodzinnego, umacnianie trwałości rodzin, ale też tego dobrostanu, dobrobytu materialnego, bo od niego też bardzo dużo zależy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, w mocy naszego rządu, żeby poprawiać los polskich rodzin”

- dodawał.

kak/PAP