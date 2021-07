Premier: Polsce wypowiedziano wojnę hybrydową

Premier Mateusz Morawiecki został dziś zapytany o sprawę cyberataku wymierzonego w polskich polityków i wyciek maili szefa KPRM Michała Dworczyka. Szef rządu stwierdził, że „ataki hakerskie to współczesna wojna hybrydowa”.

Na konferencji prasowej w Kornicach pod Raciborzem, gdzie premier odwiedził dziś firmę Eko-Okna, dziennikarze pytali go o to, czy w kontekście tzw. afery mailowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powinien podać się do dymisji.

- „Pan minister Dworczyk wypełnia swoje obowiązki naprawdę w sposób bardzo, bardzo dobry. Niewiele znam osób w swojej drodze życiowej i zawodowej, które jak pan minister Dworczyk byłyby tak naładowane energią, tak nie bałyby się podejmować zadań nawet najtrudniejszych”

- podkreślił premier.

Wskazał na ogromnie trudne zadanie przygotowania Narodowego Programu Szczepień, któremu sprostał minister Dworczyk.

Odnosząc się do samych ataków hakerskich szef rządu stwierdził, że są one elementem wypowiedzianej Polsce wojny hybrydowej.

- „Nie ma dnia, w którym nie czytałbym o potężnych atakach hakerskich, o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa, właściwie we wszystkich krajach świata. Więc trzeba by codziennie czytać o dymisjach, zmianach rządowych. Tak się oczywiście nie dzieje dlatego, że to jest współczesna wojna, a ja nie chcę grać pod dyktando tych, którzy tę wojnę wobec nas wypowiedzieli”

- mówił.

Zapewnił, że w odpowiedzi na ataki rząd będzie uszczelniał zabezpieczenia.

- „Wojny hybrydowe współczesne właśnie na tym polegają, że zwykle z zagranicy, czasem ze środka kraju, przeprowadzane są ataki, które mają uderzać w newralgiczne miejsca w systemie gospodarczym, społecznym, politycznym. Nie dajmy się naszym dzisiejszym wrogom, bądźmy solidarni, ale także usprawniajmy funkcjonowanie naszych systemów na poziomie prywatnym i na poziomie zawodowym”

- apelował.

kak/PAP