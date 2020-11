Premier: Podpisanie umowy na dostawę szczepionek w najbliższą środę

- W środę nastąpi podpisanie umowy na dostawę szczepionek. Poprzez umowy, do których przystąpiliśmy z UE, mamy równe prawo korzystania z szczepionek przeciw COVID-19 – powiedział podczas konferencji prasowej na temat podpisania umowy na dostawę szczepionek premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi o firmy Pfizer i BioNTech SE, o których już dzisiaj informowały media. Podano, że szczepionka jest już prawie gotowa, a producenci zapewniają, że jest skuteczna w 90 procentach.

Premier dodał także:

- Nie jest to szczepionka, którą natychmiast, tu i teraz możemy dystrybuować, ale oznacza to, że jesteśmy bliżej do tego momentu niż wyobrażaliśmy to sobie jeszcze niedawno.

Oraz:

- Chcemy mieć ponad 20 milionów szczepionek. Pewnie nastąpi to wiosną przyszłego roku, może wcześniej.

