Premier otworzył najdłuższy most w stolicy. ,,Ta inwestycje otwiera drogę do szybszego rozwoju’’

Premier Mateusz Morawiecki uroczyście otworzył dziś kolejny fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym nowy most. W czasie uroczystość podkreślił, że jest to kolejna inwestycja, która zwiększając atrakcyjność inwestycyjną Warszawy, otwiera drogę do szybkiego rozwoju po kryzysie.

Otwarty dziś 15. kilometrowy odcinek nowej trasy łączy dzielnicę Wawer i Wilanów. Nowy most jest najdłuższym mostem w stolicy i najdalej wysuniętą na południe przeprawą przez Wisłę. W czasie uroczystości otwarcia szef rządu zaznaczył, że dzięki południowej części obwodnicy Warszawy, ta stanie się rzeczywiście europejską stolicą pod względem infrastruktury komunikacyjnej.

- „To droga, która zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Warszawy i terenów wokół” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

- „Ta obwodnica to wyjście z infrastrukturalnego zakrętu w kierunku szybkiego rozwoju” – dodał.

🎥 Premier @MorawieckiM: To droga, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, ale przede wszystkim również terenów wokół i zwiększy perspektywy rozwojowe całego Mazowsza. pic.twitter.com/ZuT455oyKr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 22, 2020

O znaczeniu mostu dla gospodarki mówił również minister ds. rozwoju samorządu Michał Cieślak.

- „Po 80 latach starań wszystkich samorządowców, rząd Zjednoczonej Prawicy może z dumą przekazywać do użytku ten most. To nie tylko most, który łączy, to most, który wpłynie na przyszłe inwestycje samorządów. Ta inwestycja powstała w bardzo sprawny sposób i będzie służyć wszystkim mieszkańcom i lokalnym samorządom” – mówił polityk.

Ostatni odcinek obwodnicy przebiegający tunelem pod Ursynowem ma być gotowy w połowie przyszłego roku.

kak/PAP