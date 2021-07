Premier ogłaszjąc start Polskiego Ładu: To fundamentalna, rewolucyjna zmiana w sposobie inwestowania

- Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład – oświadczył podczas konferencji prasowej szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Miało to miejsce podczas spotkania z mieszkańcami wsi Borcz w woj. pomorskim.

– Rozpoczynamy od jutra nabór do 20 mld zł i finansowanie inwestycji do 95 proc. To rewolucyjna zmiana inwestycyjna – powiedział premier Morawiecki.

Morawiecki odniósł się także do programu 500 plus. Stwierdził, że program okazał się sukcesem, podobnie jak system szczepień oraz – jak zapewnił - „takim samym faktem stanie się Polski Ład, który będzie realizowany”.

Przypomniał, że podwyższona zostanie kwota wolna od podatku, a 65 proc. emerytów otrzyma świadczenia, od których nie będzie pobierany podatek.



Morawiecki zwrócił uwagę na fakt, że niektóre regiony są ciągle jeszcze niedoinwestowane, co ma być – jak zapewnił premier - „nadrabiane w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład”.

Ważną rolę – o czym przypomniał szef rządu – będą pełniły środki wynegocjowane w Unii Europejskiej, które mają zostać przeznaczone na a cele kulturowe, na urządzenia sportowe, baseny, boiska, na szkolnictwo i edukację. Chodzi o kwotę 770 mld zł, które mają być dopłatami do Polskiego Ładu.

– O wszystko to będzie można się ubiegać już od jutra. Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład – powiedział premier Morawiecki. Dodał taże, że to „program w pilotażowej transzy możliwy do 20 miliardów złotych”, w ramach których finansowane mają być przedsięwzięcia nawet do 95 procent, co określił jako „fundamentalną, rewolucyjną zmianę inwestycyjną”, co ma zapewnić setki a nawet tysiące nowych miejsc pracy.



