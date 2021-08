Premier odpowiada Blinkenowi ws. ,,lex TVN'': "Poważne państwo ma narzędzia, by wydawać zgody"

- "Polska przez dzisięciolecia pracowała nad rozwojem wolnych mediów. Ten projekt ustawy znacznie osłabiłby środowisko medialne, na które Polacy tak długo pracowali. Wolne i niezależne media wzmacniają nasze demokracje, a Sojusz Transatlantycki jest dzięki nim bardziej odporny. Mają one również fundamentalne znaczenie dla naszych stosunków dwustronnych" – czytamy w specjalnym oświadczeniu sekretarza stanu USA Antonyego Blinkena, który odniósł się do nowelizacji ustawy medialnej procedowanej wczoraj w. Sejmie.

Do tych słów amerykańskiego polityka odniósł się podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Półtusku premier Mateusz Morawiecki.

–Nie ma tutaj żadnych zamiarów wobec konkretnej telewizji – powiedział premier Morawiecki.– Jest zamiar uszczelnienia przepisów po to, aby nie mogło dochodzić do takiej sytuacji, żeby np. firmy spoza UE kupowały sobie dowolnie w Polsce media – wyjaśnił premier.

– Drodzy rodacy, czy naprawdę chcielibyśmy, żeby gdzieś spoza UE ktoś przyszedł i kupił jakieś medium bez jakiejkolwiek zgody regulatora polskiego? – pytał Morawiecki.

Odnosząc się do krytyki nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która również znalazła się w piśmie Blinkena, szef polskiego rządu oświadczył

– Zapraszam specjalistów od strony np. naszych partnerów amerykańskich do przeanalizowania, o czym my tutaj mówimy. W przypadku nowelizacji Kpa nie chcemy zdecydowanie tego, aby dochodziło do takich patologii, jak te, które miały miejsce w Warszawie i nie tylko, czyli odnajdywania gdzieś 130-, 140-letnich żyjących w Ameryce Południowej przedwojennych właścicieli, których - o zgrozo - polskie sądy akceptowały jako rzeczywiście żyjących jeszcze gdzieś, podpisujących jakieś dokumenty notarialne.

Morawiecki podkreślił takżę, że taki stan rzeczy był oczywistą kpiną ze sprawiedliwości i prawa.

– W związku z tym wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego działającego wtedy pod kierunkiem prof. Rzeplińskiego parlament, polski Sejm, i rząd zaproponował pewne zmiany, które mają doprowadzić do tego, żeby wykonać ten wyrok TK. Nie ma to nic wspólnego z obawami kierowanymi pod naszym adresem przez naszych amerykańskich przyjaciół – mówił dalej premier.





mp/rp.pl//U.S. Department of State/wpolityce.pl/tvp info