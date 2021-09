Premier: Od zgody zależy siła Rzeczypospolitej!

Mija 41. lat od podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W rocznicowych uroczystością przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu zaapelował o szukanie zgody w dzisiejszej Polsce.

Premier mówił o wartości zgody i porozumienia „między pracodawcami i pracownikami, między rządzącymi i opozycją, pomiędzy różnymi branżami gospodarki narodowej”.

- „Abyśmy tego poszukiwali, czasami nawet, jeśli wydaje się to waleniem głową w mu; żeby nie zrażać się, bić głową w mur, bo to porozumienie jest ważne - od niego zależy siła Rzeczypospolitej”

- mówił szef rządu.

- „Tego ja sobie także życzę, i tego życzę wszystkim rodakom. A jeśli na tej drodze ku porozumieniu pojawiają się potknięcia, to warto przeprosić. I ja za nie przepraszam, bo chcę dążyć do takiego porozumienia, do tego, abyśmy razem budowali i razem zbudowali Rzeczpospolitą solidarną”

- dodał.

Premier @MorawieckiM w #Zofiówka: Wierni tym ideałom, zapewniamy nie tylko pamięć, bo wierzę, że ten pawilon ma ocalić nie tylko od zapomnienia, ale będzie inspiracja, abyśmy dalej żyli ideami Solidarności, jako dziedzice Solidarności. pic.twitter.com/OVfnVF9Wyz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 3, 2021

Podpisane 3 września 1980 roku Porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień z sierpnia 1980 roku zawartych pomiędzy ówczesną władzą a strajkującymi robotnikami. Robotnicy, poza potwierdzeniem wcześniejszych ustaleń z Gdańska i Szczecina, wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu prac w kopalniach, przez który musieli pracować siedem dni w tygodniu oraz podnoszenie zarobków adekwatnie do wzrostu kosztów utrzymania.

kak/PAP