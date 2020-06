Premier: Niebezpieczeństwo czyha zza wschodniej granicy. Liczymy, że kolejne wojska USA trafią do Polski

„Mam nadzieję, że część żołnierzy amerykańskich, wycofywanych z Niemiec, trafi do Polski” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do piątkowych doniesień na ten temat. Według portalu „Der Spiegel” Donald Trump planuje do jesieni wycofać z tego kraju od 5 do 15 tys. amerykańskich żołnierzy.