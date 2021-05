Premier nie ukrywa radości: To było przełomowe głosowanie!

290 posłów zagłosowało dziś za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych, co otwiera drogę do realizacji unijnego Funduszu Odbudowy. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu. Radości z wyniku głosowania nie ukrywa premier Mateusz Morawiecki, który wskazuje, że jest ono dowodem, iż parlamentarna większość ma świadomość konieczności działania dla polskiego interesu.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami po przegłosowaniu przez Sejm ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- „Te środki, fundusze, nie mają żadnych barw. Ani lewicowych, ani prawicowych, ani konserwatywnych, ani liberalnych, ani jakichkolwiek innych. Mają tylko kolory biało-czerwone. To środki, które należą do Polaków”

- podkreślił szef rządu.

- „Ciężka praca Polaków będzie wsparta dzięki inwestycjom. Bardzo pomoże Polakom w trudnym okresie po Covid-19. Dlatego dziękuję też bardzo tym, którzy wznieśli się ponad swoje partyjne kalkulacje”

- dodał.

W ocenie premiera dzisiejsze głosowanie było przełomem. Pokazało, że większość w parlamencie jest świadoma konieczności działania dla interesu Polski.

- „Było wiele emocji w Sejmie, ale widzieliśmy, że znalazły się też kluby, ludzie, którzy zagłosowali za Polską, bo liczy się Polska, liczy się dobro Rzeczypospolitej. Było to przełomowe i bardzo pozytywne głosowanie. Okazało się, że jest większość w naszym parlamencie, która jest świadoma, że należy prowadzić działania na rzecz dobra całej naszej Rzeczpospolitej”

- wskazał Mateusz Morawiecki.

kak/TVP Info, wPolityce.pl