Premier na szczycie V4: Mówimy nie centralizmowi w UE!

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy dziś w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w Lublanie. Przywódcy spotkali się, aby omówić niektóre kwestie związane z Unią Europejską. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polityki klimatycznej, migracyjnej i azylowej, odporności Unii Europejskiej na kryzys wywołanym pandemią, a także cyberbezpieczeństwa.

W czasie swojego wystąpienia szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że zarówno państwa V4, jak i Słowenia, są przeciwne trwającym dążeniom Komisji Europejskiej do centralizacji władzy w UE i odbieraniu kompetencji państwom członkowskim.

- „Jesteśmy przeciw centralizacji, przeciw centralizmowi. My wiemy doskonale, nasze państwa, co to jest taki centralizm, nadmierny centralizm i opowiadamy się za silną rolą rolą państw suwerennych jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym”

- zaznaczył.

Premier @MorawieckiM w #Lublana: Nasz głos podczas dyskusji o przyszłości Europy musi wybrzmieć bardzo głośno - jesteśmy przeciw centralizacji i opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym.

Podkreślał, że wszystkie państwo członkowskie Unii Europejskiej są równe.

- „W UE nie ma miejsca dla członków lepszej czy gorszej kategorii. Wszyscy jesteśmy równi. Ale też wszyscy jesteśmy suwerenni i w ocenie reform wewnętrznych nie wolno stosować podwójnych standardów. Bardzo mocno doświadczamy tego w krajach Europy Środkowej”

- wskazywał.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do kwestii cyberbezpieczeństwa. Przekonywał, że Unia Europejska powinna bardziej skupić się na zapobieganiu atakom hakerskim

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl