Premier: Musimy obronić się przed trzecią falą

Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że jeśli nie uda nam się obronić przed trzecią falą pandemii koronawirusa, osiągniemy jeszcze większe straty. Dlatego musimy jak najsprawniej przejść przez proces szczepień.

- „Za nami pierwszy tydzień tak intensywnych szczepień. Już ponad 450 tys. osób skorzystało ze szczepionki” – napisał wczoraj na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że na szczepienia zarejestrowało się już ponad 280 tys. seniorów, a ponad 1,1 mln Polaków zadeklarowało chęć przyjęcia szczepionki.

- „Jesteśmy gotowi, by ten proces mógł ruszyć jeszcze szybciej. Teraz wszystko zależy od tempa dostaw” – stwierdził szef rządu.

Podkreślił przy tym jednak, że nie można przekładać pośpiechu nad bezpieczeństwo. Dlatego właśnie Polska zdecydowała się nie zużywać od razu wszystkich dostarczonych szczepionek, ale przechowywać połowę jako zabezpieczenie dla osób, które przyjęły pierwszą dawkę.

Szef rządu zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi każdego dnia zmagają się przedsiębiorcy i wszyscy Polacy. Zaznaczył jednak, że potrzeba jeszcze trochę czasu, abyśmy pokonali zagrożenie, a nie się mu poddali.

- „Dlatego jeszcze raz proszę wszystkich Państwa o mobilizację. Mogę tylko powtórzyć, że noc jest najciemniejsza przed świtem. Musimy do niego dotrwać. Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o siebie i szczepmy się. To jedyna droga do wyjścia z epidemii!” – napisał.

