Premier Morawiecki złożył wniosek do TK

Zgodnie z oświadczeniem rzecznika rządu, celem złożenia tego wniosku przez Premiera jest wyjaśnienie, „czy SN w ogóle miał kompetencje do tego, aby podważać w swojej uchwale status sędziów, bo został wykorzystany do tego przepis, który dotyczy wyłączania sędziów w konkretnych składach orzekających".

- Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek został złożony wniosek do TK. Jest on przejawem troski o to, aby zachować stabilność systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce i jest komplementarny do wniosku prezydenta Andrzeja Dudy.