- Wielka jakościowa zmiana, poprawa zarobków nauczycieli, reforma gimnazjów, którą obiecaliśmy i którą zrealizowaliśmy - dodawał

– W trybie art. 162 ust. 1 Konstytucji składam dymisję Rady Ministrów i chciałbym również móc podsumować te 4 lata rządów PiS pokrótce, bo stało się bardzo wiele, bardzo wiele dobrego na bardzo wielu polach – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

– Te 18,5 mln głosów oddanych w wyborach świadczą o tym, że demokracja ma się tak dobrze, mogę powiedzieć, jak nigdy wcześniej. Bo czymże jest właśnie demokracja, jak nie prawem i jednocześnie wiarą w to, że oddany głos się liczy, ma znaczenie– zaznaczył

– Nasz nowy model gospodarczy, przemysłowy jest doceniany. OECD mówi o tym, że w 2019 roku i 2020 roku Polska będzie na 1 miejscu co do wzrostu gospodarczego – podkreślał

– Po tych 4 latach - na pewno jeszcze nie wszystko - ale bardzo wiele zrobiliśmy. Uczyniliśmy wiele, żeby Polska była lepsza. Jesteśmy w sztafecie, chcemy iść dalej ku lepszej i bardziej sprawiedliwej Polsce. – mówił Morawiecki.

W swoim wystąpieniu odniósł się również do zmian komunikacyjnych.

- Dla małych i średnich miast dokonaliśmy zmiany rewolucyjnej. Spytajcie w województwach, czy były jakieś odrzucone wnioski z powiatów i gmin. Na skutek wielkości naszego programu Funduszu Dróg Samorządowych, 6 miliardów złotych, tych wniosków nie odrzucaliśmy" - wskazywał.

- Wielki nowy program rozwoju kolejnictwa w Polsce, Czeremcha - Hajnówka, Łuków - Parczew. Lubin, miasto 68-tysięczne, które nie miało dostępu do kolei. Zmiany w kolejnictwie są zasadnicze! W przypadku miejscowości, w których zatrzymuje się pociąg PKP Intercity - 4 lata temu było to 296 miast, dziś to będzie 406 miast. Nie ma co sobie z tego kpić, to jest znakomity postęp, to wielka zmiana, w ponad 100 miastach w Polsce będzie się zatrzymywał pociąg, to wielka zmiana na rzecz zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego - zaznaczył.

bz/niezalezna.pl/dorzeczy.pl