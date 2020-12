Premier Morawiecki: Zjednoczona Prawica jest wystarczająco spójna

„Zjednoczona Prawica jest wystarczająco spójna. Mimo różnic w poglądach na wiele spraw, łączy nas wspólna wizja Polski” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Dalej dodał też:

„Jest rzeczą naturalną, że w dużej partii - jak mawiał Ronald Reagan - <<partii dużego namiotu>>, pojawiają się różnice poglądów. Ale przecież w różnorodności może być siła. Nie bardzo wierzę, żeby przy tak skomplikowanym świecie, przy wielu różnych odniesieniach do polityki międzynarodowej, wewnętrznej, gospodarczej czy społecznej - można było znaleźć dzisiaj stuprocentową zgodność”.

Podkreślił, że wypracowanie wspólnego mianownika jednając kilka stanowisk to sztuka i obóz Zjednoczonej Prawicy potrafi to robić.

Komentując z kolei ustalenia szczytu RE podkreślił:

„Naszą suwerenność wzmocniliśmy, ponieważ suwerenność to zdolność do realizacji polskich interesów, zdolność do obrony polskiej racji stanu pośród najsilniejszych graczy”.

dam/wp.pl,Fronda.pl