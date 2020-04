adrian manowski 11.4.20 13:43

"Premier Mateusz Morawiecki: Proszę, zostańcie w te święta w domach"

.... ale dlaczego prosi? Nie lepiej powiedziec, ze za probe opuszczenia miejsca zamieszkania kazdy pokolei dostanie 500zl mandatu + pewnie 5000 od sanepidu to sie nauczycie ze tylko prezez pis ze swoja swita moga robic co chca.

Przynajmniej by powiedzial jak jest. A nie probowal czarowac ze troszczy sie obywateli i ich zdrowie.



A nie przepraszam, jak to sie skonczy to pewnie pan premier dolozy kilka nowych fajnych i NISKICH podatkow... Wiec w sumie zalezy mu zeby mial je kto placic.





"Podkreśla, że to jedyny sposób, abyśmy w przyszłym roku mogli wszyscy zdrowi spotkać się przy rodzinnych stołach"

czym sie pan premier przejmuje? przeciez Pis chce wprowadzic specjalny tryb pomocy medycznej dla hmm "elity" i ich rodzin. Panu i panskiej rodzinie wlos z glowy nie spadnie bo sobie to w ustawie napiszecie, reszte pies je**l.