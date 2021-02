Poznański biznesmen wyłudził prawie 1 mln zł podatku. Zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur.

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Tym razem to przedsiębiorca z Poznania, działający w branży finansowej. Wszystko wskazuje na to, że w ramach procederu przestępczego mężczyzna dostarczał wypełnione częściowo blankiety faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i stanowiły w przestępczym procederze, podstawę do wyłudzenia podatku VAT.

Czyny te spowodowały uszczuplenie należności tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku należnego od towarów i usług w wysokości blisko 1 mln zł.

Jednocześnie agenci CBA przeszukali mieszkanie oraz miejsce pracy zatrzymanego.

Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach. Prokurator zastosował wobec niego dozór oraz poręczenie majątkowe.

mp/cba.gov.pl