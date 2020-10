Poznań: Lewacy z nożami i pałkami rzucili się na obrońców kościoła!

To musiało się tak skończyć. Na ulicach polskich miast w dalszym ciągu mamy do czynienia z szokującym poziomem wulgarności i agresji w trakcie kolejnych protestów lewaków broniących tzw. przesłanki eugenicznej, która została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczną z ustawą zasadniczą. Przestrzegano, że skończy się to rozlewem krwi. Wczoraj w Poznaniu w ataku użyto noża.

Atak lewackich bojówek miał miejsce nieopodal kościoła przy ulicy Fredry w Poznaniu, którego broniło kilka osób. Według informacji medialnych grupa napastników zaatakowała katolików, którzy bronili świątyni.

Portal wpolityce.pl rozmawiał z jedną z osób, które brały udział w obronie kościoła. Poinformowała ona, że atak miał miejsce z zaskoczenia. Nie zaczęło się od żadnych utarczek słownych. Jak mówi wspomniana osoba:

„[…] użyli gazu, drągów drewnianych, metalowych pałek i noży. Podkreślam, że nic nie poprzedziło ataku, to była intencjonalna napaść”.

Dodała ona, że PiS musi zacząć działać w związku z atakami lewaków, ponieważ w końcu z pewnością dojdzie do tragedii. Ofiara ataku została raniona nożem. Konieczne było założenie szwów.

W sieci pojawiło się też nagranie z ataku:

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl