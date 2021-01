Pożegnalne przemówienie Trumpa. Wspomniał o ,,wielkim placu Polaków w Warszawie''

Dziś kończy się prezydentura Donalda Trumpa. O godzinie 18 czasu polskiego dojdzie do przekazania władzy i zaprzysiężenia Joe Bidena. Trump w swoim pożegnalnym przemówieniu wspomniał między innymi o Polsce.

„W tym tygodniu zainaugurujemy nową administrację i modlimy się o jej sukces w utrzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej”

W swoim przemówieniu ustępujący prezydent podkreślił, że w tym tygodniu zainaugurowana zostanie nowa administracja i potrzebna jest modlitwa o jej sukces "w utzymywaniu Ameryki bezpiecznej i dostatniej".

Dodał, że udało się zrobić to, „po co przyszliśmy i dużo więcej”.

Wspomniał także swoją wizytę w Warszawie:

„Ostatnie cztery lata pracowałem, by właśnie to osiągnąć. Od wielkiej sali muzułmańskich przywódców w Rijadzie, przez wielki plac Polaków w Warszawie, południowokoreański parlament, podium Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zakazane Miasto w Pekinie i cień Góry Rushmore walczyłem za was, za wasze rodziny, za nasze państwo”.

Całe przemóienie obejrzeć można poniżej:

#USA: „Zbudowaliśmy największy polityczny ruch w historii kraju... w tym tygodniu inaugurujemy nową administrację i modlimy się by odniosła sukces, utrzymując Amerykę bezpieczną i bogatą” - prezydent Trump w pożegnalnym nagraniu.@RadioZET_NEWS

pic.twitter.com/4jxFtEoTgS — Daniel Bociąga (@danielbociaga) January 19, 2021

dam/PAP,Fronda.pl