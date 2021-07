Powodzie w Niemczech. Prezydent Duda pisze do Steinmeiera

Prezydent Andrzej Duda skierował list do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, w którym przekazuje wyrazy współczucia dla rodzin ofiar i wszystkich poszkodowanych w wyniku powodzi.

Liczba ofiar powodzi w zachodnich Niemczech wzrosła już do 106 osób. W Nadrenii Północnej-Westfalii zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 63. Nadal poszukiwanych jest 1300 osób.

List do prezydenta Niemiec skierował Andrzej Duda.

- „Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o licznych ofiarach śmiertelnych nawałnic i powodzi, które w ostatnich dniach dotknęły Pański kraj. Wierzę, że służbom ratunkowym, których odwaga i poświęcenie zasługują na najwyższe uznanie, uda się odnaleźć wszystkich zaginionych i udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanym”

- napisał prezydent.

- „Chciałbym przekazać na Pana ręce, w imieniu moich rodaków oraz własnym, wyrazy współczucia dla rodzin ofiar i wszystkich poszkodowanych. Zapewniam również o naszej solidarności i gotowości, jeśli zajdzie taka potrzeba, do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy”

- dodał.

kak/prezydent.pl