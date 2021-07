Posłowie Janowska i Girzyński dołączają do nowego koła

Pod koniec czerwca posłowie Małgorzata Janowska, Zbigniew Girzyński i Arkadiusz Czartoryski odeszli z klubu PiS, zakładając nowe koło poselskie „Wybór Polska”. Wczoraj poseł Arkadiusz Czartoryski ogłosił, że wstępując do Partii Republikańskiej powrócił do klubu. Teraz Janowska i Girzyński przekazali, że dołączają do koła Polskie Sprawy.

- „Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński swoją rolę w polityce wypełnili i wystarczy tej roli. Chcemy tworzyć nową polityczną rzeczywistość. Cieszymy się, że w tym nasze polityczne drogi się przecięły. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to ciekawym projektem politycznym, który w przyszłości, będzie dokonywał odnowy naszego życia politycznego”

- powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej prof. Zbigniew Girzyński.

Powodem odejścia polityków z Prawa i Sprawiedliwości miały być m.in. założenia Polskiego Ładu i podejście partii rządzącej do polityki energetycznej. Poseł Arkadiusz Czartoryski zdecydował się wrócić do Zjednoczonej Prawicy po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim, w czasie której ustalono przygotowanie pakietu osłonowego dla Ostrołęki.

