Posłanka Lewicy przechodzi do Porozumienia. Hejt byłych ,,kolegów'': ,,Możesz iść nawet na wycieraczkę do Kaczyńskiego''

Wczoraj posłanka Lewicy Monika Pawłowska poinformowała, że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Spotkał ją z tego powodu szokujący hejt ze strony „kolegów”.

„Dziękuję za wspólną pracę i działania w ramach Lewica. Dzisiaj zaczynamy iść inną drogą, ale mam nadzieję, że wciąż w przyjaźni będziemy pracować na rzecz lepszej Polski dla każdej i każdego. Dziś rozpoczynam współpracę z premierem Jarosławem Gowinem”

- poinformowała na twitterze Pawłowska.

Dodała też:

„Program jak i praktyka działania politycznego Porozumienia, są w obecnej sytuacji mi najbliższe. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do KP PiS, pozostaję posłem niezrzeszonym”.

Niezwykle „tolerancyjni” koledzy z Lewicy już zdążyli obrzucić polityk błotem. Poseł Tomasz Trela napisał na Twitterze:

„Monika Pawłowska, po prostu oddaj mandat i możesz iść nawet prosto na wycieraczkę do Kaczyńskiego. Krzyż na drogę”.

Według Marceliny Zawiszy z kolei Pawłowska… zdradziła wszystkie kobiety.

dam/twitter,Fronda.pl