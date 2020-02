Poseł PiS wyznaje: Straciliśmy czworo dzieci

Urszula 20.2.20 11:04

Nie ma tematów to i posła zwierzenia się przydadzą, ale kogo to obchodzi. Jest tyle tragedii i nikt się z nimi nie obnosi. Widać poseł musi.

Pamiętasz pan rodzinę z czwórką dzieci, która odpoczywała nad morzem? Pojechali pierwszy raz bo mieli pincet plus. Wrócili z jednym dzieckiem. Trójka się utopiła. To jest tragedia.