Poseł od Gowina: Zagłosujemy przeciwko wyborom 10 maja

Nie wierzę w to. Żoliborski pokurcz psychopata nie dopuści do przegranej - bo on taki rycerzyk co nie lubi przegrywać - szybciej odwołają głosowanie.

A Gowinowi też nie wierzę ani trochę. To jest człowiek chorągiewka - jak zawieje, tak mu się poglądy zmieniają.



Ogólnie im oszustom nie ma co ufać. Przecież chodzi tylko i wyłącznie o stołki.

Reszta to chu...

:)

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha