Portugalia: Hierarcha zezwala na udzielanie Komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach

Wojtek Polak 8.2.20 19:49

''Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Mt 19,6. To Jezus ustanowił i powołał do istnienia sakramentalną wspólnotę życia małżeńskiego. Małżeństwo chrześcijańskie, któremu Chrystus nadał wielką godność, jest nie tylko związkiem cielesnym, uczuciowym i osobowym, lecz związkiem sakramentalnym, który odzwierciedla łączność i jedność Chrystusa z Kościołem.

Wierność i miłość to dar Boga oraz zadanie dla małżonków. Nie wolno tego daru odrzucać. Trzeba dojrzale i odpowiedzialnie przygotować się do sakramentu małżeństwa, żeby przy jego zawarciu nie było świętokradztwa. W Bogu cała nasza siła i On obdarza najważniejszym darem miłości. Żeby przyjąć Boży dar, trzeba mieć mocną wiarę''.A co na to postępowy ''roztwarty'' kardynał ''Nikt nie może zostać potępiony na zawsze, tak powiedział papież'' Kardynale, kardynale ty nie masz się słuchać papieża{który jest tylko człowiekiem i może się mylić} a samego Chrystusa to On jest drogą prawdą i zmartwychwstaniem.Módlmy się za kapłanów bo co nie którym rozm szwankuje.