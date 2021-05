Porozumienie zaproponuje własnego kandydata na RPO. Partia podała nazwisko

Wkrótce na nowo rozpocznie się procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich po tym, jak kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego została odrzucona przez Senat. Zjednoczona Prawica nie wybrała jeszcze swojego kandydata. Nieoficjalnie mówiło się, że może być to senator Lidia Staroń. Porozumienie Jarosława Gowina proponuje jednak prof. Marka Konopczyńskiego.

- „Prof. Marek Konopczyński kandydatem Porozumienia Jarosława Gowina na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich”

- napisał dziś na Twitterze rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara dobiegła końca we wrześniu ub. r. Parlament już czterokrotnie próbował wybrać jego następcę, jednak do tej pory to się nie udało. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą popierała KO, Lewica i Polska 2050. Nie uzyskała jednak wystarczającego poparcie w Sejmie. Następnie Sejmowi udało się wybrać dwóch kandydatów PiS, których odrzucił jednak Senat.

kak/PAP, Twitter