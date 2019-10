Pornografia uzależnia dzieci! Przerażające dane! [Wideo]

Według licznych badań naukowych, z którymi można zapoznać się na portalu oPornografii.pl, pornografia może prowadzić do uzależnienia, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Buduje - również w dzieciach - nieprawdziwy obraz ludzkiej seksualności, promuje przedmiotowe traktowanie kobiet i mężczyzn, ma negatywny wpływ na zdolność do budowania związków, a wreszcie może prowadzić do dysfunkcji seksualnych.