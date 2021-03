,,Pornografia jest uczciwsza niż religia’’. Nergal znowu prowokuje

W ub. miesiącu Adam Darski „Nergal” został skazany za obrazę uczuć religijnych. Mimo to muzyk dalej prowokuje. Tym razem postanowił zestawić religię z pornografią.

Adam Darski został przez sąd skazany za obrazę uczuć religijnych, czego dopuścił się depcząc wizerunek Matki Bożej. Zasądzono mu 15 tys. zł grzywny oraz pokrycie kosztów rozprawy. W odpowiedzi na wyrok sądu Darski zorganizował zbiórkę na „walkę z fundamentalistami”. Teraz kolejny raz prowokuje.

- „Za chwilę już niczego nie będę mógł zrobić, bo za co drugie słowo będę musiał chodzić do prokuratury bądź na policję. To jest bardzo zły i niebezpieczny kierunek nie tylko dla niszowego muzykanta Adama Nergala Darskiego, ale dla każdego Polaka, który będzie chciał coś od serca napisać na swoich social mediach albo podzielić się czymś publicznie. To jest przekraczanie naszych swobód obywatelskich”

- napisał na swoim Instagramie.

Do wpisu dołączył grafikę z hasłem: „Pornografia jest uczciwsza niż religia”. Obserwujący jego profil mają odpowiedzieć, czy zgadzają się z tym stwierdzeniem.

kak/Instagram