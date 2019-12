Porażające! Jachira: Nie dajmy sobie wmówić, że kornik drukarz niszczy polską przyrodę. On jest też częścią tej przyrody

qwerty 3.12.19 14:37

Ale jak Szydło nie znała daty wejścia Polski do unii to nie był dla was odlot. Jak wasza kandydatka do sejmu nie wiedziała ilu jest posłów, ile trzeba miec lat żeby startować na prezydenta itp itd. O tym flądra nie napisze.

Zresztą kornik drukarz to nie element ekosystemu jego zrzucili na spadochronach rosjanie, jak niegdyś usa stonkę na PRL-owskie ziemniaki