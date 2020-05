Pompeo na celowniku Chin

hrabia Potocki 23.5.20 17:02

Coz komunisci zawsze klamali, klamia i beda klamac to podstawa ich egzystencji, podobnie jest z Chinami, najwiekszym historycznie bledem zachodu i USA bylo rozbudownie przemyslu, pozwolenie na ksztalcenie studentow chinskich na uczelniach, przymykanie oczu na kradziez i nielegalne przywlaszczanie technologi, przymykanie oczu na niszczenie wszelkich przejawow demokracji w Chinach zezwolenie na niezbalnsowany bezgraniczny eksport do USA i zachodnich panstw produktow chinskich, natomiast duze ograniczenia w imporcie zachdnich towarow, coz za bledy sie placi, a finalny efektem bedzie panowanie rasy zoltej, przejmowanie terenow Rosji szczegolnie Syberi bogatej w mineraly i upadek naszej zachodniej cywilizacji i calej Rosji.wniosek jest jeden ze zatrzymanie Chin to wojna w niedalekiej przyszlosci mam nadzieje ze do zachodu przylaczy sie Rosja ktora nie ma innej alternatywy przed agresja Chin oraz Indie.ogolny wniosek jest taki ze globalizaja handlu i przemyslu poniosla sromotna kleske, licza sie tylko panstwa narodowe, kto tego nie pojmuje jest tzw,, pozytecznym idiota,, Chinczycy sa bardzo spokojni a ich stratedzy przewiduja wszystko na wiele , wiele lat do przodu. Szkoda mi tylko Rosji bo zapedzila sie przez swoja antyzachodnia polityke w ,, kozi ,rog, ich najwiekszym cichym wrogiem sa Chiny , ktore nigdy nie zapomnialy swojej kleski z lat 60-tych o ile pamietam na rzece Amur .