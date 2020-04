Polskie Radio o fałszywej pandemii: Koronawirus mniej śmiertelny i znacznie bardziej rozpowszechniony

Jak informuje strona internetowa Polskiego Radia 24 w artykule: „Prawie 3 mln mieszkańców stanu Nowy Jork zakażonych koronawirusem? Zaskakujące badanie”, „badanie przeprowadzone na próbie 3 tysięcy osób wykazało, że blisko 13,9 procent mieszkańców stanu Nowy Jork ma przeciwciała koronawirusa. To ponad dziesięciokrotnie więcej od liczby stwierdzonych infekcji. Wyniki badań sugerują, że koronawirus może być mniej śmiertelny, ale znacznie bardziej rozpowszechniony”.

Z artykułu na stronie Polskiego Radia 24 wynika, że „badanie na przeciwciała przeprowadzono wśród klientów sklepów i supermarketów w różnych częściach stanu. Testy wykazały, że co piąty mieszkaniec miasta Nowy Jork (21,4 proc.) miał koronawirusa, a w północnej części stanu niespełna 4 proc. Odsetek badanych, u których stwierdzono przeciwciała, wynoszący niemal 14 proc. w skali całego stanu przekłada się na 2 miliony 700 tysięcy mieszkańców. To ponad dziesięciokrotnie więcej od liczby stwierdzonych infekcji, która w Nowym Jorku wynosi 260 tysięcy. Tak duże niedoszacowanie liczby zakażeń koronawirusem oznacza także niższy wskaźnik śmiertelności. Biorąc pod uwagę liczbę zgonów na poziomie 15,5 tysiąca, może on wynosić niespełna 0.6%”.